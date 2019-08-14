Москва, , 08:04 — REGNUM

Минкомсвязи РФ внесло в концепцию развития 5G-сетей в России изменения, касающиеся используемого частотного диапазона. Об этом 14 августа сообщили «Известия».

В новом документе сказано, что наилучшим для строительства этих сетей станет диапазон 3,4−3,8 ГГц, при том, что ранее ведомство называло приоритетным другой диапазон — 4,4−4,99 ГГц. Отмечается, что Минкомсвязи внесло изменения после заявлений экспертов, которые сообщили, что полоса частот 4,4−4,99 ГГц не позволит в полной мере реализовать преимущества технологии, а её выбор замедлит развитие сетей 5G в нашей стране.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что число пользователей сетей 5G в Южной Корее уже превысило 2 млн человек. Аналитики отметили: они ожидали, что такой результат будет достигнут лишь к декабрю 2019 года. Коммерческая 5G-сеть начала работать в стране 1 декабря 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пользователей 5G в Южной Корее превысило 2 млн человек