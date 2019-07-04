Москва, , 04:52 — REGNUM

Проверка влияния 5G (пятого поколения мобильной связи) на здоровье жителей России планирует провести ряд российских ведомств, в том числе Минздрав РФ, пишет 4 июля газета «Известия».

Уточняется, что, помимо Минздрава РФ, проверкой займутся Роспотребнадзор, Минкомсвязь, Федеральное медико-биологическое агентство, а также департамент информационных технологий Москвы.

Предположительно, проверка будет проводиться в течение года, включая испытания на животных. Цель — установить безопасный уровень излучения 5G. Предельно допустимый уровень электромагнитного излучения будет занесён в санитарные правила и нормативы (СанПиН) для сотовой связи.

Издание отмечает, что власти таким образом намерены развеять радиофобию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня московский мэр Сергей Собянин объявил о предстоящем тестировании 5G на четырёх площадках. Тестирование проведут операторы «большой четвёрки».

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