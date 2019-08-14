Москва, 14 августа, 2019, 13:48 — ИА Регнум. В России в 2019 году сократилась рождаемость, при этом отмечено и снижение числа умерших. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики.

Морис Дени. Мать и ребенок. 1899

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Так, за январь — июнь текущего года рождаемость в стране по сравнению с 2018 годом оказалась ниже на 8,3% и составила 9,9 на 1 тыс. человек. Всего за этот период на свет появились 719 тыс. новорождённых. Это на 63,1 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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При этом, согласно Росстату, в первом полугодии в России умерло 918 тыс. человек против 946 тыс. в аналогичном периоде 2018 года, сообщает ТАСС. Снижение смертности составило 3,1%

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в 2018 году в России родилось 1,6 млн человек, умерло — 1,8 млн человек. Лидером по рождаемости среди российских регионов стала Москва (132,1 тыс. человек). За ней идут Московская область (83 тыс. человек) и Красноярский край (64,5 тыс. человек). Наименьшее число людей родилось в Ненецком автономном округе — 618 человек.