Южно-Сахалинск, 4 июля 2019, 09:22 — REGNUM
В Сахалинской области смертность выросла на 170% за первые пять месяцев 2019 года. Рождаемость в регионе снижается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По данным Сахалинстата, с января по май 2019 года на Сахалине и Курилах умерло 2 624 человека. Родилось меньше — 2 254 ребенка. Разница — 370 человек, что на 170% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.
В Южно-Сахалинске, трёх курильских муниципалитетах и в Анивском районе родившихся больше, чем умерших.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия катастрофически теряет население — потери за 4 месяца 2019 года составили 149 тыс. человек.
Эксперты называют среди основных причин исчезновения населения в стране бедность, недоверие к государству, неуверенность в завтрашнем дне.