Южно-Сахалинск, , 09:22 — REGNUM

В Сахалинской области смертность выросла на 170% за первые пять месяцев 2019 года. Рождаемость в регионе снижается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Саврасов. Сельское кладбище в лунную ночь. 1887

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По данным Сахалинстата, с января по май 2019 года на Сахалине и Курилах умерло 2 624 человека. Родилось меньше — 2 254 ребенка. Разница — 370 человек, что на 170% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

В Южно-Сахалинске, трёх курильских муниципалитетах и в Анивском районе родившихся больше, чем умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия катастрофически теряет население — потери за 4 месяца 2019 года составили 149 тыс. человек.

Эксперты называют среди основных причин исчезновения населения в стране бедность, недоверие к государству, неуверенность в завтрашнем дне.