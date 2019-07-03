Москва, , 10:59 — REGNUM

Проблема с демографией в России встает в полный рост. Сейчас, когда регионы перестали «подчищать» статистику в погоне за желанием сделать ее красивой и удобной, на первый план вышли серьезные проблемы демографии, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Демографический кризис Иван Шилов © ИА REGNUM

«О нехватке кадров в периферии страны и пустых тратах колоссальных бюджетных денег было известно и ранее, но теперь, когда все это не прикрыто относительно приличными отчетами, говорилось и ранее. По итогам 2018 года рождаемость в России снизилась на 5,4%, по итогам 2019 года показатель тоже, скорее всего, станет меньше, на 3−5% в среднем», — полагает эксперт.

По её мнению, проблема рождаемости для большинства российских семей — это в большей степени открытый финансовый вопрос. Даже при учете тех социальных мер поддержки, что власти внедрили в последние годы, дети — это дорого. Собственные доходы населения не растут уже пять лет, в то время как официальная инфляция ограничена, зато реальная — постоянно увеличивается.

«Но, скорее всего, затухание демографии связано не только с показателями платежеспособности населения. Укрупнение городов тоже может быть причиной спада рождаемости. Чем плотнее заселение, тем меньше простора для жизни и развития семьи, тем меньше комфорта в повседневности.

За последние 25 лет города ближнего Подмосковья — Люберцы, Балашиха, Мытищи, Химки, — удвоили свое население. В России стало больше городов-миллионников. Заработать в большом городе проще, но создать семью и расширить ее гораздо сложнее», — высказала своё мнение Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что страна «катастрофически теряет население». За январь-апрель 2019 года количество граждан сократилось на 150 тысяч.

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