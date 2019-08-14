Санкт-Петербург, 14 августа, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Правительство Петербурга призвали ввести мораторий на застройку зоны вокруг Пулковской обсерватории (ГАО РАН). Так местные жители отреагировали в социальных сетях на новости о судьбе обсерватории.

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Напомним, накануне директор ГАО РАН Назар Ихсанов заявил, что к Пулковскому холму придут и другие застройщики, а вопрос об этом «снял» врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, когда подчеркнул, что закон не дает права ограничивать хозяйственную деятельность на частной земле.

Между тем градозащитники и многие ученые продолжают протестовать против возведения жилья в районе Пулковской обсерватории, так как засветка неба, в частности, уничтожит возможность наблюдений за звездами.

Правительство Петербурга со своей официальной страницы уже ответило жителям, что не может ничего сделать за рамками охраны культурного наследия, так как обсерваторией заведует РАН.

«Мы разделяем с вами беспокойство, касающееся судьбы Пулковской обсерватории. При этом всецело поддерживаем идею сохранения исторической функции обсерватории, однако сам объект находится в ведении РАН. К сожалению, данный вопрос невозможно рассмотреть только в рамках полномочий региональной власти. Тем не менее, сохранность обсерватории и ее территории как объекта культурного наследия несомненна, целостность и исторический облик охраняются по закону», — заявляют петербургские чиновники.

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Ранее президиум РАН уже постановил перенести все наблюдения из Пулковской обсерватории, а директор ГАО РАН Ихсанов подтвердил, что эту задачу дирекция выполнит. Но не всех петербуржцев устроил такой ответ.

«Дорогое правительство Санкт-Петербурга (а вы действительно дорогое для бюджета РФ и нас, налогоплательщиков)! Вы можете ввести мораторий на застройку парковой зоны Пулковской обсерватории. Обсерватория ценная не только как исторический ансамбль, но и как научное учреждение, которое до прихода директора Ихсанова занимало первые места по наукометрическим показателям по рейтингу ФАНО из всех сотен РАН-овских учреждений. В Пулково проводились и до сих ведутся исследования, в том числе и наблюдения с территории самой Пулково. Не надо вставать в позу «мы ничего не можем, у нас лапки». Мы, налогоплательщики, платим вам деньги, чтобы вы работали нормально», — пишет петербурженка Наталья Ефимова.

Она также предложила ввести запрет на любое строительство во всех остальных парках Петербурга, чтобы защитить «зеленое наследие», а жителям города было чем дышать.