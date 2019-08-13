Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM

Петербуржцам стоит ждать больше застройщиков на землях вокруг Пулковской обсерватории. Об этом заявил 13 августа директор обсерватории (ГАО РАН) Назар Ихcанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Телескоп ГАО РАН Дарья Драй © ИА REGNUM

Ихсанов полагает, что окончательно «вопрос снял» врио губернатора Петербурга Александр Беглов, когда побывал в Пулковской обсерватории в мае 2019 года.

Напомним, градозащитники и многие ученые выступают против строительства жилых комплексов, например, «Планетограда», возле обсерватории, так как засветка неба от жилья уничтожит возможность астрономических и астрофизических наблюдений.

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Но, по словам Ихсанова, у дирекции нет претензий к застройщику «Планетограда» на сегодня, так как компания выполняет все требования, наложенные городским законодательством.

«Нам не совсем всё равно по двум причинам. Мы всё-таки, кроме того, что занимаемся научной работой, всё-таки граждане и жители города, и для нас важно, чтобы новый квартал не испортил также эстетический облик Пулковского холма. В этом вопросе стараемся следить до сих пор и будем следить и дальше за всеми застройщиками, которые туда придут», — сказал Исханов.

Он не сомневается, что земля вокруг ГАО РАН будет подвергнута масштабному редевелопменту, так как строительные компании неизбежно этой землей заинтересуются.

«А они придут, это вынужденная мера. Когда исполняющий обязанности губернатора к нам приезжал, ему был задан этот вопрос. И он совершенно четко определил, что территория частная, и на этой частной территории хозяйственная деятельность, в рамках законодательства, установленного сейчас, не может быть никем ограничена. В этом плане вопросов сейчас нет. Александр Дмитриевич (Беглов) снял его на корню», — сказал Назар Ихсанов.

Пулковская обсерватория была основана в 1839 году на Пулковских высотах к югу от Петербурга и вошла в историю мировой астрономии. Это одна из немногих северных обсерваторий в мире. Еще до революции вокруг обсерватории была образована защитная парковая зона, в которой было запрещено любое строительство без согласования с учеными. Советская власть не только подтвердила этот царский указ, но и расширила защитную зону. Даже в «лихих» 1990-х годах никто не посмел покушаться на эту территорию.

В 2018 году президиум РАН принял решение о постепенном сворачивании наблюдений в Главной астрономической обсерватории РАН.

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