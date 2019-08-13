Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM

Проблема застройки территории вокруг Пулковской обсерватории (ГАО РАН) «притянута за уши», а ожидаемая засветка неба — «незначительная». Об этом заявил 13 августа журналистам директор обсерватории Назар Ихсанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пулковская обсерватория ГАО РАН

Более того, по его мнению, хозяйственная деятельность в бывшей защитной зоне обсерватории станет катализатором, который ускорит переориентацию ГАО РАН на «современное русло».

Директор подчеркнул, что за три года во всех деталях рассмотрел вопрос застройки, в том числе возведения большого ЖК «Планетоград». Многие ученые и градозащитники выступают против.

«В отношении «Планетограда» мне кажется, что проблема сильно преувеличена», — сказал Ихсанов.

По словам Ихсанова, его предшественник на посту директора тоже рассматривал вопрос «в очень прагматическом плане», выдвинув ограничения, которые позволяют 26-дюймовому телескопу функционировать, как есть, даже в случае возникновения «Планетограда».

"Те страшные картинки, где многоэтажки вокруг обсерватории — это большое преувеличение. Если сами поедете, посмотрите — это низкоэтажная застройка, достаточно далеко она от обсерватории. Обсерватория находится на холме, а застройка — под холмом. Поэтому засветка незначительная», — сказал Ихсанов.

Что касается уничтожения возможности наблюдений в южную сторону, то, по мнению директора ГАО РАН, наблюдать в этом направлении из самой северной обсерватории страны «как-то неэффективно», лучше это делать с Кавказа.

«Поэтому здесь больше политики, с моей точки зрения, чем реальной проблемы», — добавил Ихсанов.

Более того, по его мнению, удаленность обсерватории от города создавала большие препятствия развитию науки — в ГАО РАН до сих пор проблемы с телефонной связью, транспортом и ремонтом, а интернет вообще появился в последнюю очередь.

«Я не вижу никаких проблем с этой стройкой, мне кажется, что это притянуто за уши. Больше проблем с самой обсерваторией, с тем, чтобы правильно переориентировать ее в современное русло, сделать из нее современное учреждение. А проблема со строительством — это некоторый катализатор, который заставляет нас более быстро и оперативно переходить в современное состояние», — полагает директор ГАО РАН.

Напомним, Назар Ихсанов подписал разрешение, согласовав застройку вблизи обсерватории. Раньше такие документы мог издавать только ученый совет по результатам работы экспертной группы, но Ихсанов изменил регламент, согласно которому это может сделать дирекция.

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Добавим, Национальный комитет ICOMOS России признал негативное воздействие ЖК «Планетоград» и других комплексов у Пулковской обсерватории на объект культурного наследия «Санкт-Петербург и связанная с ним группа памятников». Он указал, что «участок, отведенный под строительство новых жилых комплексов, занимает ответственное положение в историческом ландшафте» петербургской агломерации.

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