Москва, 14 августа, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Сегодня, 14 августа, в России отмечают праздник Медовый Спас. С этого дня начинается строгий, но короткий Успенский пост, он продлится до 27 августа.

Левитан Исаак Ильич. Пейзаж с ульями

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По народным приметам, считается, что с этого дня купаться в водоёмах нельзя, лето заканчивается, а погода становится более прохладной.

В этот день Церковь чтит память трех святынь: образа Спасителя, Животворящего Креста Господня и иконы Владимирской Божьей Матери. Верующие идут в храмы, чтобы освятить мёд и воду.

Как сообщало ИА REGNUM, в России праздник стали называть Медовым Спасом, так как после литургии освящали воду и мед. В это время пчеловоды как раз начинали собирать мед.

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