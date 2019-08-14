В России 14 августа отмечают Медовый Спас
Москва, 14 августа, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Сегодня, 14 августа, в России отмечают праздник Медовый Спас. С этого дня начинается строгий, но короткий Успенский пост, он продлится до 27 августа.
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По народным приметам, считается, что с этого дня купаться в водоёмах нельзя, лето заканчивается, а погода становится более прохладной.
В этот день Церковь чтит память трех святынь: образа Спасителя, Животворящего Креста Господня и иконы Владимирской Божьей Матери. Верующие идут в храмы, чтобы освятить мёд и воду.
Как сообщало ИА REGNUM, в России праздник стали называть Медовым Спасом, так как после литургии освящали воду и мед. В это время пчеловоды как раз начинали собирать мед.
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