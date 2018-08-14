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Медовый спас и начало Успенского поста отмечают 14 августа в России

Общество

После литургии в этот день освящали воду и мед

Медовый спас и начало Успенского поста отмечают 14 августа в России
Николай Маковский. Пасека

Москва, 14 августа 2018, 09:09 — REGNUM  Праздник в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, известный как Медовый спас, наступил для православных верующих 14 августа. С этого дня начинается Успенский пост, который продлится до 28 августа — праздника Успения Богородицы.

Новый храм будет освящен патриархом Московским и всея Руси Кириллом в московском районе Строгино, сообщает пресс-служба предстоятеля РПЦ. Церковь возведена в честь Новомучеников и исповедников Российских

Праздник посвящён памяти Происхождения честных древ Животворящего Креста, он был установлен в Константинополе в IX веке. В этот день часть креста, на котором был распят Иисус Христос, переносили в храм святой Софии из домовой церкви византийских императоров, где он находился в течение года.

В России праздник стали называть Медовым спасом, так как после литургии освящали воду и мед. В это время пчеловоды как раз начинали собирать мед. Дары делили между нуждающимися, за богослужением следовало застолье с блинами, сладостями, созревшими овощами и фруктами.

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