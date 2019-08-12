Берлин, 12 августа, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Леса Германии пострадали от рекордно высоких температур, пожаров и нашествия жуков-короедов этим летом. Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер созвала экстренный саммит по вопросу охраны лесов и требует выделить не менее €1,5 млрд для этой цели.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Как заявила министр газете Augsburger Allgemeine, лишь на покрытие ущерба от недавних пожаров и климатических эксцессов потребуется минимум полмиллиарда евро.

«Чтобы повысить адаптацию лесов к климатическим изменениям, нам понадобится еще более миллиарда в ближайшие годы. (…) Мы должны принять меры сейчас, потому что лес является нашим защитником климата номер один, это наши зеленые легкие», — сказала она.

На 25 сентября в Берлине запланирован «лесной» саммит, который, по словам Клёкнер, должен стать «саммитом действий и достижений». На нем выступят эксперты в области экологии, представители правительства и другие заинтересованные стороны. На саммите будут согласованы конкретные меры по охране лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года на территории Германии произошли два крупных лесных пожара, оба на месте бывших военных полигонов: в Бранденбурге и в Мекленбург — Передней Померании. Напомним, тема экологии стала приоритетной в политической повестке Германии после майских выборов в Европейский парламент.