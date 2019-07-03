Любтен, , 10:14 — REGNUM

Пожарным удалось взять под контроль пожар на месте бывшего военного полигона Любтен на севере Германии, передает немецкий канал n-tv.

К вечеру 2 июля пожарные взяли в кольцо лесной пожар, площадь которого составила 1200 га — это примерно одна пятая всей площади бывшего военного полигона. На помощь пожарным пришли танки-тральщики бундесвера: они помогают тушить огонь в зоне, усеянной старыми боеприпасами.

Близлежащие деревни охраняют от огня около 3 тыс. человек, большинство из них добровольцы. Сотни эвакуированных местных жителей размещены во временных убежищах либо у родственников.

Это крупнейший пожар в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания в послевоенной истории. Военный полигон в 60 км к югу от Шверина перестал использоваться бундесвером в 2013 году.

Как сообщало ИА REGNUM, власти подозревают, что вспыхнувший 29−30 июня пожар стал результатом намеренного поджога. В пользу этой версии говорит то, что огонь занялся одновременно в трех разных местах.

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