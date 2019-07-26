Йютербог, , 14:58 — REGNUM

В Германии вновь вспыхнул лесной пожар на месте бывшего военного полигона в Йютербоге в земле Брандербург, передает канал n-tv со ссылкой на заявление пожарной службы.

Вечером 25 июля были охвачены огнем 32 га, к утру пожар распространился уже на 50 га. Пожарные, участвующие в тушении, не могут подойти близко огню из-за оставшихся в почве со времен учений боеприпасов.

Всего полтора месяца назад на этом же месте выгорели 744 га — это был самый крупный лесной пожар в истории Бранденбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля крупный пожар охватил лесной массив на месте другого заброшенного военного полигона — в северо-западной части страны в земле Мекленбург — Передняя Померания у города Любтен. Тушение огня на площади более тысячи га также осложнялось детонацией старых боеприпасов.

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