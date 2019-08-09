Москва, 9 августа, 2019, 08:57 — ИА Регнум. В России в 2018 большинство женщин родили первенца в 26 лет, об этом, как сообщает RT, следует из данных Росстата.

Соролья Хоакин. Первый ребёнок. 1890

Второго ребенка чаще всего женщины в России рожали в 30 лет, третьего — в 31 год, четвертого — в 33 года. Пятого и последующих детей чаще всего женщины рожали в 34 года. Всего, по итогам 2018 года, в стране родились 1,6 млн детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, меры по финансовой поддержке семей с детьми не являются стимулом к рождению ребенка для 52% граждан России.

Напомним, с 2007 года в России действует программа материнского капитала, по которой за рождение второго и следующего ребёнка выдается сертификат, размер которого в 2018 году был эквивалентен сумме в 453,026 тыс. рублей.

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