Москва, , 11:14 — REGNUM

Меры по финансовой поддержке семей с детьми не являются стимулом к рождению ребенка для 52% граждан России, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Двое детей (cc) sathyatripodi

Отмечается, что мнение жителей о том, будут ли данные меры стимулировать их к рождению ребенка, разделилось. Так, 52% опрошенных заявили, что данные меры не сподвигнут их к рождению ребенка, 42% респондентов придерживаются противоположного мнения.

Вместе с тем 45% граждан считают важным материальную поддержку семей с детьми, но сомневаются в том, что она сможет существенно изменить демографическую ситуацию в стране. 27% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения, еще 20% не верит в пользу предложенных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет). Ограничили бы действие программы маткапитала только для малообеспеченных семей 21% опрошенных.

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