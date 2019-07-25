Москва, , 08:42 — REGNUM

В Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной и более «существенной». Об этом 25 июля со ссылкой на первого заместителя министра труда Алексея Вовченко сообщает РИА Новости.

«Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой. Не только бессрочной, но и, может быть, более даже существенной», — сообщил Вовченко.

Перед этим заявлением спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продлить выплаты материнского капитала до 2025 года. В ответ Вовченко предложил и вовсе сделать программу маткапитала бессрочной.

Он также добавил, что величина выплат по материнскому капиталу должна постоянно расти на процент инфляции. Кроме того, Вовченко подчеркнул, что такие провалы в индексации, которые были в последние три года, недопустимы.

Напомним, программа маткапитала начала действовать в 2007 году. Согласно этой программы, при рождении второго и последующего ребенка семья получает выплаты в размере 453 000 рублей. Эти средства семья может потратить на образование ребенка, на улучшение жилищных условий и на пенсию для матери. С 2020 году размер выплат будет увеличен до 470 тыс.рублей.

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