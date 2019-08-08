Каракас, 8 августа, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Представители официального правительства Венесуэлы отказались продолжить переговоры с оппозицией. Об этом сообщил министр коммуникаций Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

Carlos Díaz Венесуэльская оппозиция на митинге

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Гуайдо готов сотрудничать с Путиным и вести диалог с Мадуро

Он отметил, что власти Боливарианской Республики приняли решение не ехать на очередной раунд переговоров с делегацией оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, намеченных на 8−9 августа.

«Оценив сценарий преступной агрессии империализма против нашей страны и наблюдая возмутительную позицию венесуэльской оппозиции, я решил не направлять венесуэльскую делегацию за стол диалога на Барбадосе», — заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро в Twitter.

Также в официальном заявлении Мадуро, текст которого приводит Родригес, отмечается, что причиной такого решения стала «грубая и жесткая агрессия» со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая пошла на «незаконную блокировку экономики, торговли и финансов» Венесуэлы.

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Как сообщало ИА REGNUM, политический кризис в Венесуэле разразился после массовых протестов против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, прокатившихся по крупным городам республики с 21 января 2019 года. После этого спикер парламента страны, оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США поспешили признать его в качестве руководителя Боливарианской Республики. В свою очередь Россия, как и Китай, и ряд других стран, признают в качестве легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В мае 2019 года представители Мадуро и Гуайдо провели серию встреч в Осло. Стороны пытаются договориться о достижении соглашения о пути выхода из политического кризиса в стране. В июле переговоры переместились на Барбадос, а позднее стороны вернулись на карибский остров, чтобы обсудить программу из шести пунктов, содержание которых неизвестно.