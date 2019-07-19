Каракас, , 09:38 — REGNUM

Переговоры между правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозицией продолжаются в Венесуэле, говорится в распространенном поздно вечером в четверг, 18 июля, заявлении МИД страны о ходе переговоров, 19 июля передает агентство Reuters.

«Представители основных политических сил Венесуэлы продолжают переговоры, начатые в Осло, с целью работать непрерывно и максимально эффективно», — говорится в заявлении министерства.

Переговоры, возобновившиеся на этой неделе, призваны найти способы урегулирования политического кризиса в латиноамериканской стране.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, ссылаясь на Конституцию, объявил себя временным президентом при формально действующем президенте Николасе Мадуро, преемнике Уго Чавеса в январе, обвинив Мадуро в узурпации власти и мошенничестве.

Мадуро называет Гуайдо марионеткой США и видит причину экономических проблем страны в санкциях США с целью окончательного отстранения его от власти.

Венесуэла переживает гиперинфляционный экономический кризис, который привел к недостатку продовольствия и болезням венесуэльцев и вызвал миграцию за рубеж четырех миллионов граждан страны.