Париж, , 07:54 — REGNUM

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо выразил готовность к диалогу с президентом страны Николасом Мадуро и к сотрудничеству с главой Российского государства Владимиром Путиным для преодоления кризиса в Боливарианской Республике. Об этом политик заявил в эфире телеканала France 24. Гуайдо признал, что для венесуэльской оппозиции допустимы «переговоры с диктатором», именуя так Николаса Мадуро, однако призвал продолжать протесты и дипломатическое давление на Каракас. Политик также констатировал, что переговоры при посредничестве Норвегии зашли в тупик. Оппозиционный лидер ответил на слова Путина, заявившего о необходимости решения кризиса путем демократических процедур. Гуайдо заявил, что противники Мадуро прислушиваются к российскому и французскому лидерам.«Разумеется, мы готовы работать вместе с российским президентом и всеми остальными президентами над этим вопросом», — сказал он. Как сообщало ИА REGNUM, Путин коснулся политического кризиса в Венесуэле, выступая на пресс-конференции во время визита в Италию. Президент России посоветовал Гуайдо «вернуться на грешную, бренную землю» и действовать в соответствии с демократическими процедурами и правилами, то есть вести диалог, обращаться к народу и решать судьбу Венесуэлы путем выборов.

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