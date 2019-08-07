Москва, 7 августа, 2019, 07:44 — ИА Регнум. В России в 2019 году выросла средняя стоимость так называемого школьного набора. Теперь родителям на подготовку ребёнка к школе придётся потратить как минимум на 2% больше, чем в 2018 году.

Неизвестный художник. В школу. конец 19в. (фрагмент)

Читайте также: В России подсчитали траты родителей на подготовку ребенка к школе

Согласно данным анализа о продажах товаров для школьников, поступившим от более чем 800 тыс. онлайн-касс в стране, который провёл оператор фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек на школьный набор в июле 2019 года составил чуть более 10,7 тыс. рублей, сообщает газета «Известия».

Так, значительно больше родители стали тратить на одежду — блузки или рубашки в среднем подорожали почти на 30% по сравнению с 2018 годом. Стоимость школьной формы в наборе составила 1,8 тыс. рублей, что больше на 6% на фоне общего увеличения количества покупок на 40%. А вот траты на обувь, напротив, сократились. Средний чек на туфли и ботинки снизился на 13% — до 1,3 тыс. рублей, на детские кроссовки на 6,5% — до 1,7 тыс. рублей.

Также по теме: Как правильно выбрать школьную форму: Роскачество дало рекомендации

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России, по данным опросов ВЦИОМ, подготовка ребёнка к школе обходилась родителям в среднем в более чем 21 тыс. рублей. Так, порядка половины от этой суммы тратилось на покупку школьной формы и обуви. Ещё около 2,5 тыс. рублей шло на приобретение письменных принадлежностей, рюкзака и учебно-методических материалов.