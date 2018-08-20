Как правильно выбрать школьную форму: Роскачество дало рекомендации

Москва, , 09:14 — REGNUM В преддверии начала учебного года родители школьников озабочены покупкой формы для своих детей. Как правильно выбрать одежду для ученика, рассказали в Роскачестве и Минпромторге.

Так, согласно рекомендациям ведомства, при выборе школьной формы для климата средней полосы оптимальным считается состав с содержанием шерсти 40−60%. При этом содержание в ткани синтетики допускается: в определённом количестве она улучшает свойства материи, делает её более ноской. Однако её количество не должно превышать 55%.

Что касается цены, то, по мнению экспертов, комплект формы стоимостью ниже 1,5 тыс. рублей должен вызвать подозрения, так как это ниже себестоимости. На маркировке обязательно должны присутствовать слова «детский», «подростковый», «для школьного возраста», что гарантирует более строгие требования, предъявленные к такой одежде.

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В Роскачестве предупредили, что руководство школы не может самостоятельно определять конкретное место приобретения школьной формы. А уже если школа принуждает родителей к покупке или заказу формы в конкретном ателье, то в обязательном порядке нужно внимательно проверить качество ткани, из которой шьётся одежда, и запросить сертификаты на её соответствие требованиям продукции для детей.

При этом родителям также посоветовали делать фото документа. В этом случае, если в новой форме ребёнок начнёт чесаться или сильнее потеть, можно будет обратиться в тот орган по сертификации, который указан в документе на ткань, а копию претензии направить в Федеральную службу по аккредитации.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам проверок, проведённых Роскачеством, качество школьной формы в России за 2017 год в среднем повысилось на 20%. Так, в частности, по результатам лабораторных испытаний брюки для мальчиков школьного возраста шести торговых марок не только соответствовали требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества. По данным ведомства, по сравнению с 2016 годом товаров, претендующих на Знак качества, стало втрое больше. При этом нарушения на рынке школьной одежды продолжают выявляться.

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