В Роскачестве рассказали, как выбирать красное вино
Москва, 6 августа, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Кубанское красное вино, изготовленное из российского винограда, заметно превосходит по качеству вино из импортного виноматериала, произведенное в РФ, при той же стоимости. Об этом говорится в рекомендациях Роскачества по выбору красных вин.
Эксперты пояснили, что надписи на этикетке «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ) или «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП) подтверждают, что виноград был выращен в России.
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При выборе вина стоит обращать внимание на производителя. Несколько отечественных брендов годами производят высококачественные вина и совершенствуют производство.
Из недорогих вин с небольшой выдержкой специалисты рекомендовали красные вина жаркого 2018 года, а также вина из сортов винограда «каберне фран» и «саперави». Достаточно удачными могут оказаться бленды, в которых присутствуют такие европейские сорта винограда, как «мерло», «каберне совиньон» и «сира».
Вино с 14,5% алкоголя стоит употреблять с мясом и овощами, приготовленными на гриле. Для пикника без шашлыков подойдет вино, где алкоголя меньше 13%.
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