Москва, 6 августа, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Кубанское красное вино, изготовленное из российского винограда, заметно превосходит по качеству вино из импортного виноматериала, произведенное в РФ, при той же стоимости. Об этом говорится в рекомендациях Роскачества по выбору красных вин.

Фриц Вагнер. Погребок

Эксперты пояснили, что надписи на этикетке «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ) или «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП) подтверждают, что виноград был выращен в России.

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При выборе вина стоит обращать внимание на производителя. Несколько отечественных брендов годами производят высококачественные вина и совершенствуют производство.

Из недорогих вин с небольшой выдержкой специалисты рекомендовали красные вина жаркого 2018 года, а также вина из сортов винограда «каберне фран» и «саперави». Достаточно удачными могут оказаться бленды, в которых присутствуют такие европейские сорта винограда, как «мерло», «каберне совиньон» и «сира».

Вино с 14,5% алкоголя стоит употреблять с мясом и овощами, приготовленными на гриле. Для пикника без шашлыков подойдет вино, где алкоголя меньше 13%.

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