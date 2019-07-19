Москва, , 09:06 — REGNUM

При покупке сезонных ягод — голубики, малины, крыжовника, смородины и ежевики — стоит обращать внимание на внешний вид ягод, фасовку и место продажи. Хранить ягоды тоже нужно правильно, а мыть — перед употреблением, говорится в опубликованном 19 июля сообщении Роскачества.

Поверхность свежей качественной ягоды гладкая и упругая, черешки и листочки зелёные, отдельные ягодки имеют схожий размер, форму и окрас. Лучше всего покупать свежие ягоды в собственных торговых точках производителей, на плантации или в крупных магазинах. Отследить происхождение товара, который предлагают на рынках, крайне сложно.

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В Роскачестве напомнили, что у продавцов должны быть санитарные книжки, а также накладные, сертификаты и декларации соответствия на каждую партию ягод. Большего доверия заслуживает продукция в брендированной упаковке — коробочках, контейнерах, лукошках, — на которой указаны наименование и контакты производителя.

Тара должна быть тем меньше, чем нежнее ягода, так как в больших коробках и ящиках ягоды повреждаются, выделяют сок, быстро покрываются плесенью и гниют. Покупать ягоду, из которой выделяется сок, потрескавшуюся, с запахом плесени или брожения не стоит — она окончательно испортится за считаные часы. Если в упаковке испортились лишь несколько ягод, нужно как можно скорее удалить их.

Оптимальный вариант — охлаждение ягод сразу после сбора с последующим хранением и транспортировкой при температуре от +2 до +6 градусов. Дома лучше хранить ягоды при той же температуре.

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