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Гриб — это любимый многими продукт питания, однако при сборе грибов и неправильном приготовлении существуют риски отравления. Как выбирать места для сбора грибов и избежать интоксикации организма после их употребления в пищу, советуют эксперты Роскачества.

Специалисты напоминают, что у многих съедобных грибов есть ядовитые двойники. Поэтому прежде, чем положить найденный гриб в корзину, необходимо его внимательно осмотреть. Существует ряд признаков, которые с лёгкостью помогут отличить ядовитый гриб от съедобного, однако некоторые виды «умело маскируются».

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«Например, гриб галерина окаймленная, которая похожа на летний опенок, но смертельно ядовита. У нее отчетливо виден поясок на ножке под шляпкой, у опят он тоже есть», — поясняет миколог, ведущий специалист Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Дьяков.

Поэтому специалисты рекомендуют от сбора летних опят вообще воздержаться.

Эксерты Роскачества отметили, что опасен для организма человека может быть и съедобный гриб — таким он становится, когда стареет. Гриб с дряблой текстурой, наличием червяков и плесени в пищу не пригоден, предостерегают эксперты.

Не рекомендуют специалисты Роскачества собирать грибы в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, в частности, по обочинам автомобильных дорог и вблизи экологически неблагоприятных предприятий. Грибы легко впитывают в себя вредные вещества, включая тяжёлые металлы и пестициды.

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