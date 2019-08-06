Хабаровск, 6 августа, 2019, 09:35 — ИА Регнум. В МЧС предлагают ради спасения от паводка Хабаровска затопить посёлок Чекунда, находящийся на берегу Бурейского водохранилища, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Мофра. Наводнение. 1886

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Сброс воды из переполняемого Бурейского водохранилища может значительно усилить паводковую волну, идущую к Хабаровску, из-за этого опасения специалисты рассматривают вопрос задержки сброса воды до прохождения гребня паводка. Однако такая задержка приведёт к поднятию уровня Бурейского водохранилища выше большей части посёлка Чекунда, расположенного на его берегу.

Скорее всего, такое решение будет принято, пишет DVhab.ru. При том, что ещё в декабре прошлого года было принято решение о переселении жителей Чекунды после обрушения оползня в русло реки Бурея.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года крупный оползень сошёл в русло реки Бурея, изменив гидрологический режим наполнения Бурейского водохранилища, питающего гидроэлектростанцию. Ситуацию смогли исправить военные, которые в кратчайшие сроки вертолётами перебросили в тот район инженерную технику, расчистившую завал.