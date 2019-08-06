Благовещенск, , 04:53 — REGNUM

Сумма ущерба от паводка в Приамурье превышает возможности регионального бюджета. Глава региона Василий Орлов обратился к правительству РФ с просьбой объявить в области федеральный режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

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Ущерб в 3,5 млрд рублей является предварительным, подсчёт ущерба продолжается. В настоящее время материальную помощь получили 448 семей из пострадавших районов на сумму 5,3 млн рублей.

В результате паводка затопленными оказались 170 тыс. гектаров посевов.

Глава региона обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой оказать Приамурью финансовую поддержку, так как региональный бюджет не покроет нанесённый ущерб.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье более тысячи домов оказались в зоне затопления, порядка трёх тысяч человек было эвакуировано из пострадавших территорий. В отдельных районах области высота паводка превысила показатели 2013 года, когда по Приамурью прошло сильнейшее наводнение.