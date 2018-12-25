Космос ни при чём: ученые назвали причину обвала близ реки Бурея

Хабаровск, , 13:11 — REGNUM Специалисты полагают, что обрушение сопки в Хабаровском крае произошло из-за оползня. Признаков падения метеорита ученые не нашли, передают 25 декабря «Вести».

Оползень, тем не менее, был серьезным, отмечают в Институте водных и экологических проблем РАН. Ширина обвала — около 1 км, высота — до 160 м. Предположительно, грунт у подножия сопки давно подмывала вода, и в какой-то момент по меньшей мере 4 млн тонн горной породы обрушилось вниз.

Сейсмологи отрицают, что оползень мог случиться из-за подземных толчков. В декабре в этом районе не было зафиксировано достаточно мощных для этого землетрясений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об обрушении сопки близ реки Бурея. Одной из версий загадочного явления стало падение метеорита. Спутник обнаружил в районе вершины сопки термическую аномалию.

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