Брюссель, 2 августа, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», которые Анкара приобрела у России, не будут интегрированы в систему противоракетной и противовоздушной обороны Североатлантического альянса. Такое заявление сегодня, 2 августа, на пресс-конференции сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

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Госдеп США не называет сроков введения санкций против Турции из-за С-400

«Нет планов интегрировать российские системы С-400 в единую систему противовоздушной и противоракетной системы НАТО», — отметил Столтенберг.

Кроме того, он заявил, что НАТО не намерено размещать ядерные боеголовки в Европе после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Как сообщало ИА REGNUM, контракт с Россией на поставку комплексов С-400 Турция заключила в декабре 2017 года. Такой шаг вызвал беспокойство у Вашингтона. США пригрозили Анкаре санкциями, если страна не откажется от сделки с Россией. Турция ответила решительным отказом.

12 июля 2019 года Россия начала поставки компонентов систем ПВО в Турцию. Вторая очередь поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Анкару может быть начала уже в 2020 году.