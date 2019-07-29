Вашингтон, , 23:43 — REGNUM

В Государственном департаменте США никак не комментируют возможные сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает РИА Новости.

Американские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В Госдепе напомнили, что санкции против Китайской Народной Республики в соответствии с законом CAATSA были введены через несколько месяцев после того, как Китай получил российские С-400.

Что касается Турции, то власти США никак не комментируют сроки введения санкций против Анкары, хотя российские С-400 уже доставлены.

При этом в Госдепе подчеркнули, что у США с Турцией — «стратегические отношения».

«Мы не комментируем внутренние обсуждения до принятия решения. Мы по-прежнему привержены нашим стратегическим отношениям с Турцией», — заявили в Госдепе.

Напомним, что США настойчиво требовали от Турции отказаться от закупки российских ЗРК С-400, но Анкара не прогнулась. Теперь Вашингтон грозит введением санкций в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).