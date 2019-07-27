Вашингтон, , 01:16 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп отказался винить Турцию из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

«Я не обвиняю Турцию, потому что этому предшествовало множество обстоятельств и проблем, сложившихся при администрации Обамы», — заявил он.

При этом Трамп выразил уверенность, что Соединенные Штаты смогут легко продать кому-нибудь еще истребители пятого поколения F-35, которые ранее предназначались для Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что лично просил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400 «Триумф». По его словам, эту просьбу он озвучил по указанию президента США Дональда Трампа.

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