Москва, 1 августа, 2019, 07:23 — ИА Регнум. На социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) выделено дополнительно 15,54 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Средства получат пять регионов ДФО: Якутия, Приморский край, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская АО.

Дополнительные деньги выделены на в 2019—2021 гг. на развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и для повышения качества жизни жителей ДФО.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 6 сентября 2019 года во Владивостоке состоится V Восточный экономический форум. Все регионы Дальнего Востока заявили об участии.

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