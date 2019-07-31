Москва, 31 июля, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Автолюбители смогут узнать, где и в каких регионах России размещены комплексы комплексов фото‑ и видеофиксации. Интерактивный раздел, в котором собрана вся соответствующая информация, с сегодняшнего дня, 31 июля, начал работать в тестовом режиме на сайте ГИБДД РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

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Как пояснили в ведомстве, этот раздел был разработан специалистами Госавтоинспекции по итогам заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, состоявшегося 26 июня 2019 года.

«Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации», — уточнила Ирина Волк.

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Также он будет полезен и разработчикам навигационных приложений. Официальный представитель МВД РФ добивала, что раздел будет регулярно наполняться актуальной информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие годы на дорогах России количество камер фото‑ и видеофиксации удвоится. Их установка будет осуществляться в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанного на 2019−2024 гг.

Добавим, что по итогам 2018 года более после установки камер 1,3 тыс. аварийно-опасных участков перестали быть таковыми.