Количество камер на дорогах России увеличится в два раза

Москва, , 12:30 — REGNUM На дорогах России появится в два раза больше камер фото‑ и видеофиксации, заявил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Об этом 24 апреля сообщает статистическое агентство «Автостат».

По его словам, установка камер пройдет в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который рассчитан на 2019−2024 гг.

В ходе конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года» Акимов выразил мнение, что массовая установка камер станет серьезной мерой на пути к снижению числа аварий.

«По итогам 2018 года более 1300 аварийно-опасных участков перестали быть таковыми после установки камер», — сообщил Акимов.

Он также отметил, что с 2013 года в России в два раза снизилась смертность на дорогах.

«Работая над снижением аварийности, мы должны сделать все для сохранения 13 тысяч жизней до 2024 года — такую планку мы для себя ставим, такую задачу мы все вместе с вами решаем», — добавил зампред правительства.

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