Махачкала, , 13:56 — REGNUM

Установка 110 камер фото‑ и видеофиксации нарушений правил дорожного движения запланирована в Дагестане до конца 2024 года. Они появятся на автодорогах федерального, регионального и местного значения. Об этом 16 июля на совещании в правительстве Дагестана заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ширухан Гаджимурадов.

Оснащение дорог стационарными камерами запланировано в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства субъекта. Из 110 камер 32 будут установлены в 2019 году. Также власти в течение пяти лет планируют установить на автодорогах семь автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств, один из них — в текущем году.

Напомним, в 2018 году в Дагестане было установлено более 100 камер фото‑ и видеофиксации. Под особый контроль были взяты 53 наиболее аварийно-опасные участки на дорогах республики. Добавим, что общий объем финансирования проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» до 2024 годасоставит почти 570 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2018 года начальник управления ГИБДД по Дагестану Александр Шалагин отметил снижение в регионе как количества ДТП, так и числа погибших в результате автомобильных аварий. Первый показатель, по словам подполковника, уменьшился по сравнению с 2017 годом почти на 6%, второй — на 18,4%.