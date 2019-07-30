Москва, 30 июля, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Бюджет жителей России на отпуск за три года вырос на 5%. В среднем гражданин готов потратить за неделю отпуска 24 тыс. 600. руб. Таковы данные Исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Соролья Хоакин. Лето. 1904

Больше всего отпускной бюджет на неделю у среднестатистического жителя Москвы — 29 тыс. 500 руб. На втором месте Екатеринбург — 28 тыс. руб. на человека, на третьем Пермь — 26 тыс. 800 руб.

Четвертую и пятую строчки занимают Самара — 26 тыс. 400 руб. и Красноярск 26 тыс. 300 руб.). Шестую позицию делят Санкт-Петербург и Казань — по 26 тыс. 200 руб.

Наиболее экономный отпускной бюджет у жителей Челябинска — 22 тыс. 600 руб. Число жителей России, которые не могут позволить себе неделю отдыха, сократилось на 30%.

Опрос проведен 1—15 июля 2019 года в 465 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 3000 респондентов старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители России назвали идеальный срок отпуска. По мнению 31%, продолжительность отпуска должна быть четыре недели.

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