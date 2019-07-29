Москва, 29 июля, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Доходами ниже установленного в России прожиточного минимума в I квартале 2019 года располагали 20,9 млн человек, или 14,3% населения страны. Такие данные приводит 29 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Томас Бенджамин Кеннингтон. Бездомные (фрагмент). 1890

Уточняется, что при расчёте ведомством применялась установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума на I квартал 2019 года — 10 753 рублей, а также уточнённая в марте методология оценки доходов населения.

Отметим, что на аналогичный период 2018 года доходами ниже уровня прожиточного минимума располагали 20,4 млн человек, или 13,9% населения России.

Рост бедности в стране Росстат объясняет «опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен». Так, отмечается, что прожиточный минимум за год увеличился на 7,2% (в I квартале 2018 года он составлял 10 038 рублей), а потребительские цены за этот период выросли в среднем на 5,2%.

«При росте величины прожиточного минимума соразмерно уровню инфляции доля населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась бы неизменной», — указывают в Росстате.

В ведомстве также обращают внимание, что первый квартал каждого года «чаще всего является наиболее низкодоходным и показывает самый высокий показатель численности населения с доходами ниже прожиточного минимума». В связи с этим более точная оценка численности малоимущего населения может быть дана по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов, заключают в Росстате.

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