Красноярск, 29 июля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Необходимо признать, что неутихающие лесные пожары в Сибири — это настоящее бедствие, причем не регионального, а национального масштаба. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил директор красноярской экологической организации «Плотина», член Общественного совета при министерстве лесного хозяйства Красноярского края Александр Колотов, комментируя заявления губернатора Красноярского края Александра Усса о том, что и сто лет назад никто ландшафтные пожары в Сибири не тушил.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«Не думаю, что мы должны равняться на то, что сто лет назад в Сибири никто ландшафтные пожары не тушил. Начнём с того, что тогда Сибирь была куда как менее населённым местом, сейчас же в зону воздействия продуктов горения от горящей тайги на площадке более миллиона гектаров попали миллионы сибиряков, и последствия для их здоровья от долговременного нахождения в дыму лесных пожарищ ещё только предстоит оценить», — подчёркивает Александр Колотов.

Читайте также: Сибирь задыхается: огонь и дым охватили регионы

Кроме того, по словам эколога, сто лет назад просто не было сегодняшних эффективных средств для борьбы с лесными пожарами — самолётов, вертолётов, современного снаряжения и оборудования.

«Но вместо того чтобы защищать от пожаров не только населённые пункты и объекты экономики, мы сами связали по рукам и ногам свою авиалесоохрану, запретив им тушить пожары в так называемой «зоне контроля» — подавляющее большинство таёжных пожаров, напомню, уже несколько недель бушует именно там. Что делать? Признать, что неутихающие лесные пожары в Сибири — это настоящее бедствие, причем не регионального, а национального масштаба. Сократить бесконтрольные «зоны контроля», привлечь максимум возможных ресурсов на борьбу с сибирским таёжным огнем. Обратиться за поддержкой к международным климатическим фондам и другим экологическим структурам, поскольку масштаб лесных пожаров в Сибири сейчас таков, что влияет и на глобальную климатическую ситуацию в целом. И признать, наконец, что сложившаяся катастрофическая ситуация с выгорающей сибирской тайгой является ненормальной и требующей действий, а не ссылаться на исторические примеры вековой давности», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 29 июля зарегистрировано 83 лесных пожара на общей площади 984,9 тыс. га. Подавляющее большинство возгораний действует в так называемой зоне контроля, на отдалённых и труднодоступных северных территориях. Власти имеют право не тушить такие пожары, если комиссия КЧС решит, что они не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превысят вред, который может быть ими причинён.

Читайте также: Красноярские лесные пожары: потушили 10,5 тыс. га, горит — почти 1 млн га

В Сибири тяжёлая лесопожарная ситуация складывается также в Иркутской области, где на утро 29 июля, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», действовало 50 пожаров на землях лесного фонда на площади 62 988 га, а также 84 возгорания в зоне контроля на площади 554 098 га.

Читайте также: В Сибири лесные пожары бушуют на площади порядка 1,6 млн га

Примерно с середины июля на сильное задымление в населённых пунктах жаловались жители края. А затем дым от красноярских и иркутских пожаров охватил и другие регионы России.

Комментируя ситуацию с пожарами, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что она является сложной, но не критичной. По его словам, пожары в так называемой зоне контроля — это «естественное природное явление».

Читайте также: Масштабные пожары на севере Красноярского края: губернатор ждёт дождя

28 июля на форуме «Бирюса-2019» Усс подчеркнул, что пожары на северных территориях возникают «в основном из-за грозовой активности»:

«Это было и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет тому назад. Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно и к лесным пожарам в зоне контроля».

Читайте также: Обычное природное явление: красноярский губернатор о лесных пожарах

Между тем количество подписавших петицию за введение режима ЧС в Сибири из-за лесных пожаров, появившуюся в интернете неделю назад, превысило 300 тысяч человек.

Читайте также: Петицию за введение режима ЧС в Сибири подписали более 300 тысяч человек

«Это совершенно ненормально, что в соседних областях люди ощущают пожары в Красноярском крае! Представляете, что тогда происходит в эпицентре пожаров, как гибнут звери и наши многострадальные леса!» — пишет автор петиции.