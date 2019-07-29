Красноярск, , 08:42 — REGNUM

В России по состоянию на 00:00 (мск) 29 июля действовало 110 лесных пожаров на площади 89 506 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 50 пожаров на землях лесного фонда на площади 62 988 га в Иркутской области и 15 пожаров на землях лесного фонда на площади 22 678 га в Красноярском крае. Также возгорание на площади 1570 га действует на землях особо охраняемых природных территорий в красноярском заповеднике «Тунгусский». Кроме того, как сообщили ИА REGNUM в ФБУ «Авиалесоохрана», в так называемой зоне контроля зарегистрировано 328 лесных пожаров на площади 2 731 541 га, в том числе 78 возгораний на площади 961 797 га в Красноярском крае и 84 на площади 554 098 га в Иркутской области. Таким образом, в Сибири лесные пожары бушуют на площади порядка 1,6 млн га.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Что касается пожаров в зоне контроля, они действуют на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда, находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом. По ним прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«По данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики, и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён», — таковы выводы комиссий.

Лидирует по площадям таких пожаров-«отказников» Якутия — 133 на площади 1 168 010 га.

Всего в тушении лесных пожаров задействовано 3057 человек, 423 единицы техники. Авиамониторинг осуществляют 39 воздушных судов, тушение — 17 воздушных судов.

В Иркутской области и Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки, по данным Авиалесоохраны, в России ликвидировали 51 лесной пожар на площади 13 422 га.

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