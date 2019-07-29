Красноярск, 29 июля 2019, 09:08 — REGNUM
В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировано 20 лесных пожаров в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади более 10,5 тыс. га, в том числе 16 очагов возгораний в зоне контроля. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в краевом министерстве лесного хозяйства. В то же время в регионе на утро 29 июля зарегистрировано 83 лесных пожара на общей площади 984,9 тыс. га.
Возгорания тушат более 600 человек, более 30 единиц техники. Основная их часть действует в Эвенкии, причиной, по данным министерства, стали сухие грозы. Возгорания преимущественно зафиксированы в так называемой зоне контроля (71 на площади 978 тыс. га). Власти имеют право их не тушить, если специальная комиссия сочтёт, что возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превысят ущерб, который может быть ими причинён. В Красноярском крае комиссия КЧС обязала тушить три таких возгорания.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае и Иркутской области 29 июля лесные пожары бушуют на площади порядка 1,6 млн га. В этих регионах действует режим ЧС из-за лесных пожаров.
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