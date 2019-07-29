Красноярск, , 09:08 — REGNUM

В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировано 20 лесных пожаров в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади более 10,5 тыс. га, в том числе 16 очагов возгораний в зоне контроля. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в краевом министерстве лесного хозяйства. В то же время в регионе на утро 29 июля зарегистрировано 83 лесных пожара на общей площади 984,9 тыс. га.

Лесные пожары (cc) skeeze

Возгорания тушат более 600 человек, более 30 единиц техники. Основная их часть действует в Эвенкии, причиной, по данным министерства, стали сухие грозы. Возгорания преимущественно зафиксированы в так называемой зоне контроля (71 на площади 978 тыс. га). Власти имеют право их не тушить, если специальная комиссия сочтёт, что возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превысят ущерб, который может быть ими причинён. В Красноярском крае комиссия КЧС обязала тушить три таких возгорания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае и Иркутской области 29 июля лесные пожары бушуют на площади порядка 1,6 млн га. В этих регионах действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сибири лесные пожары бушуют на площади порядка 1,6 млн га