Москва, 29 июля, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Центробанк России с 29 июля отозвал лицензию у АО КБ «Ассоциация» (г. Нижний Новгород). В банке выявлены серьёзные нарушения, сообщается на сайте регулятора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

В частности, решение принято в связи с тем, что на счетах банка «Ассоциация», отсутствовала крупная сумма денег (3,8 млрд рублей). При этом эта сумма была указана в отчётности банка.

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Нижегородский банк «Ассоциация» занимал 170 место в банковской системе РФ. Назначена временная администрация.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2019 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Жилкредит».

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