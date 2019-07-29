Магадан, 29 июля, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Строительство нового жилого микрорайона, детского сада, школы, спортивного комплекса, лыжного стадиона, дома для престарелых и многое другое — губернатор Колымы Сергей Носов озвучил журналистам масштабные планы по развитию региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Димон17 Колыма

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По словам главы Магаданской области, в регионе продолжается строительство нового жилья и спортивных объектов. На Колыме 200 тыс. кв. м признаны аварийными и люди ждут переселения. Обновится микрорайон Нагаевский в Магадане, который впоследствии станет эталоном для других новостроек. Деньги Носов рассчитывает привлечь из финансирования нацпроектов.

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Не оставляет колымский губернатор без внимания и строительство детского сада в Третьем микрорайоне в Магадане, школы в посёлке Ола и спортивно-оздоровительного комплекса в Снежном, в котором хочет сделать бассейн на 6 дорожек и зал с тренажёрами.

Также в числе проектов: строительство нового корпуса в детском лагере «Северный Артек», родильный дома, онкоцентр, дом для престарелых, центр для детей-сирот, детей-инвалидов.

Уже началось проектирование лыжного стадиона с 90-метровым трамплином.

Сергей Носов «В каждом районном центре будет «спортивный треугольник» — крытый бассейн и ледовый каток, спортзал».

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Напомнил губернатор и про решение о льготной ипотечной ставке.

«Первый кредит выдадим уже в этом году. Если семья захочет взять ипотеку без первого взноса на 20 лет под 2% на жильё, то считаю, что область должна быть гарантом в этом вопросе», — пояснил Носов.

По его мнению, после реализации нацпроектов появится возможность трудоустройства в бюджетной сфере, с достойной заработной платой.

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В этой связи глава региона напомнил, что в 2019 году была индексация заработной платы не с октября, как во всех регионах, а с первого января на 4%, была денежная прибавка и тем, кто получал менее 40 тыс. рублей.

«Мы намерены дойти до минимальной зарплаты в 40 тысяч рублей. Нужно заботиться о подчиненных, и тогда будет расти их зарплата и зарплата начальства с установленным коэффициентом», — добавил Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, не всё так гладко в Магаданской области. Не хватает денег на зарплаты бюджетников, на исполнения проектов. Трудно выживать муниципалитетам.

За июль Колыма увеличила госдолг на 2, 5 млрд рублей.