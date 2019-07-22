Магадан, Магаданская область, , 08:25 — REGNUM

Прибывший 22 июля в Магадан заместитель председателя правительства России Максим Акимов проверил исполнение нацпроектов, поинтересовался ремонтами дорог, аэропортов и развитием цифровой экономики. В завершении высокопоставленный гость пообещал жителям региона серьёзные улучшения в ходе реализации национальных проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В рабочей повестке Акимова — ряд совещаний в правительстве области, после которых он на брифинге подвёл итоги.

По словам зампредседателя правительства России, наиболее проблемные вопросы — состояние автодорог, в частности, трассы «Колыма». Капитального покрытия нет практически нигде.

«До 2024 года мы закроем все значимые участки, чтобы там не было пыли, работало освещение. Второй большой блок — это искусственные сооружения: мосты, трубы. Проблема не в том, что у нас не хватает денег, нам надо подготовить людей, технику», — заявил Максим Акимов.

Обещал зампредседателя и улучшения в цифровой экономике — областные дороги обеспечат связью от федеральной сети.

Уделили чиновники внимание и авиации. На совещании было отмечено, что 3 аэропорта нуждаются в реконструкции и улучшении инфраструктуры.

«Здесь работа организована чётко. Помимо всего, решили, что делать с авиапарком, обучением пилотов и вообще региональной авиацией», — добавил Акимов.

Подводя итог работы в области, он выразил уверенность, что жители Колымы после «реализации национальных проектов почувствуют серьёзные улучшения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Колыму посетило руководство Минвостокразвития, зампредседателя правительства РФ Алексей Гордеев и депутаты Государственной думы.