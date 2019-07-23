Магадан, Магаданская область, , 06:33 — REGNUM

Магаданская область продолжает наращивать госдолг, за июль зафиксировано увеличение на 2,5 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Якутия увеличила госдолг за месяц на 4 млрд рублей

На основании информации Минфина РФ о кредитных обязательствах регионов, на 1 июля 2019 года госдолг Колымы составил 15,2 млрд рублей, тогда как в июне — 12,6 млрд рублей.

Бюджетных кредитов область набрала на 7,5 млрд рублей, коммерческих займов — 6,7 млрд рублей. Общий кредитный портфель увеличился с 11,6 млрд в июне до 14,2 млрд рублей в июле.

Долги муниципалитетов Магаданской области остались практически без изменений — 2,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в структуре долга Колымы основная часть — это коммерческие кредиты.