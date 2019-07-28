Сайтама, Япония, 28 июля, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков одержал победу над Хун Кимом из Южной Кореи в своем дебютном бою в промоушне Rizin на турнире Rizin 17, проходившем в Сайтаме.

Instagram.com/ivanshtyrkov Иван Штырков

Российский боец сразу уверенно повел в поединке. Во втором раунде Хун Ким нанес Штыркову удар в пах из-за чего бой был остановлен на несколько секунд. Затем российский боец провел несколько удачных выпадов и перевел схватку в партер, где заставил рефери вмешаться в ход встречи и досрочно победил своего оппонента.

Отметим, это первая победа Ивана Штыркова в промоушне Rizin, российский боец подписал контракт с Rizin в июле текущего года после того как покинул со скандалом Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).