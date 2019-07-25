Москва, 25 июля, 2019, 09:02 — ИА Регнум. В России всего лишь 5% граждан не только спокойно доживают до следующей зарплаты, но и имею возможность делать сбережения. При этом большинство жителей страны этим похвастаться не могут. Об этом свидетельствуют результаты исследования о заработной плате, проведённого сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер».

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

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Так, согласно опросу, денег до получки не хватает 75% россиян. Так, более трети опрошенных (38,4%) зачастую нуждаются в почти 10 тысяч рублей, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете. Почти 6,8% граждан дополнительно к получаемой зарплате требуется 6−8 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Недостающую сумму в пять тысяч рублей назвали 8,4% опрошенных. А пятая часть респондентом заявила о нехватке от одной до четырёх тысяч рублей.

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Согласно исследованию, только 7,1% получает зарплату, которой достаточно до следующей получки.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу исследовательского холдинга «Ромир», для роскошной жизни в России семье из трёх человек в среднем необходимо 965 тыс. рублей в месяц. Для сравнения: запросы жителей России на «нормальную» и «роскошную» жизнь отличаются в 12 раз. В 2019 году нормальная жизнь семьи стоит 78 тыс. рублей в месяц.