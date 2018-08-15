Граждане РФ стали брать ипотечные кредиты от отчаяния – Михаил Делягин

Москва, , 17:18 — REGNUM В РФ появился огромный слой людей, которые без кредита не могут дожить до следующей зарплаты, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 15 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Банка России о том, что объём кредитов физическим лицам в российских банках за январь-июль 2018 года увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Значительная часть прироста — это ипотечные кредиты, — сказал Делягин. — Люди во время кризиса не брали кредитов, но, похоже, отчаялись ждать улучшения ситуации. В целом это признак снижения уровня жизни, потому что у нас проявился огромный слой людей, которые без кредита не могут дотянуть до получки даже при наличии регулярной работы. Когда регулярную работу они теряют, и банк перестает выдавать им кредиты, они попадают в лапы микрофинансовых организаций. Там 800% годовых и прочее. Но пока они держатся на плаву, берут кредиты в банках».

Делягин подчеркнул, что, кроме того, играет свою роль и улучшающиеся условия ипотеки, а также то, что из-за бедности людей снизились процентные ставки. В свою очередь, строительный комплекс пребывает в глубоком кризисе, и ему нужно хоть что-то строить, чтобы что-то продавать. Поэтому цены на недвижимость снижаются, и ипотека становится более доступной по процентам и по стоимости недвижимости.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России объём кредитов физическим лицам в российских банках за январь-июль 2018 года увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценкам регулятора, основной прирост розничного кредитования по-прежнему приходится на ипотечные кредиты.

Также ЦБ РФ отмечает, что кредиты нефинансовым организациям за семь месяцев с исключением влияния валютного курса увеличились на 2,7%. В целом, по данным Центробанка, кредитование экономики с начала 2018 года выросло на 5,2% против 3,0% в январе-июле 2017 года.

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