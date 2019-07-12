Москва, , 07:44 — REGNUM

В России за второй квартал 2019 года, пусть и незначительно, но сократилась доля жителей страны, которые пытаются сэкономить на дорогих продуктах питания. Согласно исследованию Сбербанка, по сравнению с I кварталом 2019 года снижение произошло с 71% до 68%. Для сравнения: во II квартале 2018 года этот показатель составлял 64%. При этом отмечается, что ретейлеры долю промоакций не увеличили.

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«Несмотря на то, что потребителей тревожили высокие темпы инфляции, они стали направлять на покупку продуктов питания более значительную долю доходов, — отмечено в исследовании. — Тенденция к оттоку потребителей в сравнительно низкие ценовые сегменты становится менее ярко выраженной».

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Также Сбербанк выяснил, что потребительские настроения россиян за апрель-июнь выросли, а доля респондентов, оценивших экономическую ситуацию как нестабильную, напротив, уменьшилась. Также сократилось и число тех, кого беспокоит обменный курс.

«Такие изменения хорошо коррелируют со сделанными ранее выводами о том, что в отсутствие плохих новостей настроение потребителей будет постепенно улучшаться», — считают в финансовой организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, опубликованному Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) в апреле 2019 года, 47% граждан России экономят и сокращают потребление, 45% думают о дополнительном заработке. Большинство (34%) покупают продукты питания более дешёвых марок, 27% — меньшее количество продуктов, а 22% опрошенных вообще отказались от покупки некоторых продуктов.

За последние полгода 39% граждан РФ стали экономить на продуктах питания больше, чем раньше. У 52% ничего не изменилось. Не экономят на еде лишь 5% респондентов.

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