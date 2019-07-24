Бишкек, 24 июля, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подтвердил журналистам информацию о том, что сегодня, 24 июля, принял бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, пишет РИА «Новости».

Kremlin.ru Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев. 17 ноября 2017 года, Санкт-Петербург

По словам российского лидера, он неоднократно озвучивал свою позицию по поводу политической ситуации в Киргизии, которая заключается в том, что «республика сейчас нуждается в политической стабильности».

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«Моя позиция хорошо известная. И до него (до Атамбаева) я эту позицию тоже довел. Я считаю, что Киргизия, а это наш союзник, близкое нам государство. Что Киргизия пережила уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Киргизии», — подчеркнул Путин.

Также президент России Путин выразил мнение, что киргизстанцы должны поддерживать Сооронбая Жээнбекова.

«Все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства. У нас много планов сотрудничества с Киргизией. И мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать», — подытожил Владимир Путин.

ИА REGNUM напоминает, что 27 июня 2019 года парламент Киргизии большинством голосов принял решение о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. «За» проголосовали 103 депутата и лишь шесть парламентариев — «против».

Теперь Атамбаева могут арестовать и привлечь к уголовной или административной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий главы государства.

Отметим, что Алмазбека Атамбаева уже вызвали на допрос в министерство внутренних дел Киргизии в рамках расследования дела о незаконном освобождении «вора в законе» Азиза Батукаева — пока в качестве свидетеля.

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