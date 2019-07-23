Москва, 23 июля, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Страшные кадры с места смертельного пожара в палаточном лагере на территории туристического комплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края появились в сети. Видео опубликовал Следственный комитет РФ.

27.mchs.gov.ru Сгоревший детский лагерь под Хабаровском

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На кадрах видны обуглившиеся каркасы кроватей и палаток, большая часть из которых выгорела полностью.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбуждённого после трагедии по двум статьям УК РФ, передано для расследования в производство следователей центрального аппарата СКР.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в загородном палаточном лагере в Солнечном районе Хабаровского края, в котором отдыхали 189 детей, вспыхнул ночью 23 июля. Двадцать из 26 палаток сгорели дотла. Общая площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров.

В результате пожара погибла девочка 2008 года рождения, ещё трое детей в тяжелом состоянии были госпитализированы. Врачи боролись за их жизни, однако полученные ожоги оказались слишком серьёзными. Все трое пострадавших — две девочки и один мальчик — скончались в реанимации.