Хабаровск, , 13:13 — REGNUM

Власти Хабаровского края объявят траур в связи с гибелью детей в результате пожара в палаточном лагере, произошедшем на территории туристического комплекса «Холдоми». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

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Уточняется, что траур будет объявлен 24 июля и продлится три дня.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь в палаточном лагере туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе вспыхнул 23 июля около трёх часов утра по местному времени. Полностью сгорели 20 палаток, ещё шесть получили повреждения. Всего в лагере находилось 189 подростков в возрасте от семи до 15 лет.

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В результате происшествия погибла 11-летняя девочка, ещё трое несовершеннолетних в тяжелом состоянии попали в реанимацию. На помощь пострадавшим детям, получившим обширные ожоги тела, из Хабаровска уже прибыли специалисты.

По последним данным, количество погибших детей возросло до трёх. В больнице скончались две девочки. Полученные ими травмы оказались несовместимы с жизнью. За жизнь ещё одного мальчика борются врачи. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

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